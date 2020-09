Sai Jamila Madeira. Remodelação de secretários de Estado altera Saúde

No Ministério da Saúde, Jamila Madeira, antiga líder da Juventude Socialista, eurodeputada e dirigente do PS, sai das funções de secretária de Estado Adjunta e da Saúde, cargo que passa a ser desempenhado por António Sales, que sobe assim na hierarquia da equipa liderada pela ministra Marta Temido.



Ainda para esta equipa, para assumir as funções de secretário de Estado da Saúde até agora exercidas por António Sales, entra Diogo Serras Lopes, atual vice-presidente do conselho diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde e que foi assessor para as questões económicas no gabinete do primeiro-ministro.





Susana de Fátima Carvalho Amador foi igualmente exonerada do cargo de secretária de Estado da Educação. A pasta foi entregue à jurista Inês Pacheco Ramires Ferreira. na equipa do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, são exonerados os secretários de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto de Souto de Miranda, e da Habitação, Ana Cláudia da Costa Pinho, sendo substituídos, respetivamente, por Hugo Santos Mendes e pela vice-presidente da bancada socialista Marina Gonçalves. A pasta foi entregue à jurista Inês Pacheco Ramires Ferreira. nota da Presidência da República revela ainda que,, sendo substituídos, respetivamente, por Hugo Santos Mendes e pela vice-presidente da bancada socialista Marina Gonçalves.



No Ministério do Mar, José Apolinário abandona as funções de secretário de Estado das Pescas para se candidatar em outubro à eleição para presidente da Comissão de Coordenação e Regional do Algarve, cargo que passa a ser desempenhado por Teresa Estêvão Pedro, advogada e que foi representante de Portugal no Conselho de Administração da Agência Europeia de Controle das Pescas entre 2010 e 2012.





O Presidente da República vai dar posse aos novos secretários de Estado esta quinta-feira, pelas 17h45, numa cerimónia restrita no Palácio de Belém.



Esta segunda recomposição do XXII Governo Constitucional foi proposta esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, e aceite por Marcelo Rebelo de Sousa.