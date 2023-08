"Rentrée". Marcelo nota promessas relativas "ao bolso das pessoas" para ano de europeias

“Eu não comento as chamadaspartidárias, mas do que tenho visto já começaram. Uma há dois dias, outra ontem e vão continuar até setembro”, começou por afirmar o chefe de Estado, em declarações à RTP no Algarve, onde permanece em férias., prosseguiu.Questionado sobre se os partidos estão já em modo de campanha eleitoral, Marcelo respondeu que, “aparentemente, começou a apresentação de propostas para o Orçamento do ano que vem em vários domínios”.. No ano eleitoral,. Isso acontece. Sempre que há um ano eleitoral, isso acontece”, observou o presidente da República.

Programa Mais Habitação

Quanto ao programa Mais Habitação, que está ainda a apreciar, o presidente disse que tomará uma decisão, no limite, até ao próximo domingo. No entanto,”Salvo erro, entrou em Belém no dia 8 ou dia 9 e portanto o prazo termina amanhã ou depois de amanhã”, declarou o presidente., rematou.