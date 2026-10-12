"Reorganização". Luís Neves afasta Ricardo Carrilho da Secretaria-Geral da Administração Interna

De acordo com o Expresso, Ricardo Carrilho fez, no verão, uma denúncia à Procuradoria-Geral da República e uma outra à Inspeção-Geral da Administração Interna.

a adaptação do "funcionamento da Secretaria-Geral à reforma funcional e orgânica da Administração Pública". A nota do Ministério de Luís Neves nada diz sobre o diferendo noticiado pelo semanário , enquadrando o afastamento de Ricardo Carrilho com o que descreve como

O gabinete do ministro da Administração Interna anunciou esta segunda-feira a "cessação do exercício de funções" do até agora secretário-geral do Ministério. Uma decisão conhecida depois de o jornalter noticiado a rutura de Ricardo Carrilho com Luís Neves devido à fiscalização do SIRESP - Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal., indica em comunicado o Ministério da Administração Interna.A Secretaria-Geral da Administração Interna sustentava então que o Estado não pudera beneficiar de um projeto de quase um milhão de euros do Plano de Recuperação e Resiliência, por causa por causa da empresa gestora do sistema de comunicações., ainda antes de virem a público as polémicas que levarão Luís Neves a uma Comissão de Inquérito Parlamentar,", escreve oAinda segundo o hornal, estavam em causa ". Pombeiro alertou formalmente Luís Neves para estas matérias, mas o governante acabou por voltar a nomear Viegas Nunes para a liderança da empresa que já tinha conduzido entre 2022 e 2024, garantindo que asque tinham sido identificadas já estavam corrigidas"."Porém,. Dava-lhe escassos dias para definir e formalizar uma estrutura organizativa interna e entregava-lhe a função de aferir o desempenho da rede para fundamentar a autorização dos pagamentos da indemnização compensatória à empresa pública".