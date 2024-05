Foto: Lusa

O PS de Paulo Cafôfo e o JPP - Juntos Pelo Povo anunciaram na noite de segunda-feira que vão propor uma solução para governar o arquipélago. Os dois partidos têm 20 deputados, mais um do que PSD de Miguel Albuquerque. Ainda faltam apoios para garantir uma maioria no parlamento madeirense - são precisos 24 deputados.

Numa conferência de imprensa, o líder do PS-Madeira garantiu que os dois partidos vão começar a fazer contactos com mais partidos para travar um governo laranja na Madeira.



A comissão política do PSD-Madeira tem reunião marcada para esta terça-feira.