Política
Presidenciais 2026
"Resultados não corresponderam". Gouveia e Melo não manifesta indicação de voto na segunda volta
"Acabei de felicitar pessoalmente o doutor António José Seguro e o doutor André Ventura pela passagem à segunda volta", começou por afirmar Henrique Gouveia e Melo no discurso na sede de candidatura, em reação aos resultados.
Foto: José Sena Goulão - Lusa
"Uma decisão profundamente ponderada e que tomei perante os exercícios exigentes que o país enfrenta e sobretudo num contexto internacional de grande instabilidade", afirmou ainda o almirante, considerando que "que, nestas circunstâncias, não podia ficar de fora quando senti que podia dar um contributo útil ao serviço de Portugal e dos portugueses".
E acrescentou: "Candidatei-me também pela convicção de a Presidência da República deve ser um espaço de união e não de divisão. Um espaço acima de interesses partidários, independente e livre".
Segundo Gouveia e Melo, o país "beneficia quando o presidente é visto como um garante de equilíbrio, de estabilidade e de proximidade a todos os portugueses sem exceções", tendo sido por isso também que se propôs a "este desafio".
"Os resultados destas eleições não corresponderam aos objetivos que tracei. Assumo com serenidade e com respeito absoluto pela vontade democrática dos portugueses", declarou. "Esta foi uma experiência que muito me honrou".
Questionada sobre qual o seu posicionamento na segunda volta, Gouveia e Melo considerou "muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito".
"Vou reservar isso para outro momento, mais tarde".