"Resultados não corresponderam". Gouveia e Melo não manifesta indicação de voto na segunda volta

À semelhança do que disse na candidatura, admitiu que "foi em consciência" que se candidatou à Presidência da República.



"Uma decisão profundamente ponderada e que tomei perante os exercícios exigentes que o país enfrenta e sobretudo num contexto internacional de grande instabilidade", afirmou ainda o almirante, considerando que "que, nestas circunstâncias, não podia ficar de fora quando senti que podia dar um contributo útil ao serviço de Portugal e dos portugueses".



E acrescentou: "Candidatei-me também pela convicção de a Presidência da República deve ser um espaço de união e não de divisão. Um espaço acima de interesses partidários, independente e livre".



Segundo Gouveia e Melo, o país "beneficia quando o presidente é visto como um garante de equilíbrio, de estabilidade e de proximidade a todos os portugueses sem exceções", tendo sido por isso também que se propôs a "este desafio".



"Os resultados destas eleições não corresponderam aos objetivos que tracei. Assumo com serenidade e com respeito absoluto pela vontade democrática dos portugueses", declarou. "Esta foi uma experiência que muito me honrou".



Questionada sobre qual o seu posicionamento na segunda volta, Gouveia e Melo considerou "muito precoce para manifestar qualquer opinião a esse respeito".



"Vou reservar isso para outro momento, mais tarde".