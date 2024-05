Retoma do mandato da deputada do BE Marisa Matias aprovada por unanimidade

Esta decisão da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados tem efeitos a partir de segunda-feira passada, dia 13 de maio.

Em 08 de abril passado, Marisa Matias, que encabeçou a lista do Bloco de Esquerda pelo círculo do Porto nas últimas eleições legislativa, foi substituída na bancada do seu partido por Isabel Pires.

Com o seu regresso à Assembleia da República, Marisa Matias vai também retomar as funções de vice-presidente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, lugar que estava a ser desempenhado provisoriamente por Joana Mortágua.

Marisa Matias foi sucessivamente eleita eurodeputada nas eleições para o Parlamento Europeu de 2009, 2014 e 2019. Nas duas últimas, em 2014 e 2019, foi cabeça de lista pelo BE ao Parlamento Europeu.

Natural de Coimbra, com mestrado e doutoramento em sociologia, Marisa Matias foi candidata nas eleições presidenciais de 2016 e 2021, e integra o Secretariado, a Comissão Política e a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda.