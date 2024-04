Reunião entre Governo e forças de segurança "será profícua, mas não será a última", avisa secretário de Estado da Administração Interna

Antena1

Em entrevista à Antena1 à margem do Congresso do CDS-PP, Telmo Correia avisa, no entanto, que a negociação vai prolongar-se e que nada se resolve num único encontro.



O governante do CDS mostra-se confiante no processo negocial com os representantes da PSP e da GNR e desvaloriza ainda os protestos prometidos para o 25 de Abril.



O Congresso Nacional do CDS-PP decorre este sábado e domingo, no Pavilhão Cidade de Viseu. Nuno Melo, actual presidente centrista e ministro da Defesa, é o candidato único à liderança do partido.