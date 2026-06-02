Revisão Constitucional. Hugo Soares acusa Chega de ser "mais comunista do que o PCP"

Nós não faremos nem com o Chega, nem com o PS, já agora, nem com o PCP, nem com o Livre, nem com IL. Faremos com todos a discussão que deve ser feita defendendo o nosso projeto de revisão constitucional", disse o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares. O requerimento conjunto, levou o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, através de despacho, a devolver esta terça-feira ao Chega o projeto de revisão constitucional que este partido já tinha entregado no passado dia 7.

"A revisão constitucional não se faz nem com uns nem com outros.a discussão que deve ser feita defendendo o nosso projeto de revisão constitucional", disse o líder parlamentar social-democrata, Hugo Soares.

O Chega queria avançar mais cedo para o debate, mas preferiu adiar para ter o "compromisso de participação efetiva" do PSD.

André Ventura prometeu uma Revisão Constitucional ideologicamente limpa e com capacidade de integrar todos. Depois do líder do Chega ter reclamado o acordo conjunto como uma vitória para o partido, o PSD desvalorizou o entendimento,





Hugo Soares acusou o Chega de ser uma "fraude eleitoral e populista", em relação a outras matérias, nas quais considerou que o Chega "é mais comunista do que o Partido Comunista Português" e instando-o a explicar como irá cumprir as suas promessas. Desvalorizou igualmente a reivindicação de vitória de Ventura. Aos jornalistas,e instando-o a explicar como irá cumprir as suas promessas. Desvalorizou igualmente a reivindicação de vitória de Ventura.

Questionado como pretende fazer uma revisão da Constituição com um tal partido, Hugo Soares retorquiu que o requerimento conjunto só poderia ser feito com o partido Chega porque foi este a desencadear o processo de revisão constitucional, com a entrega de um projeto no início de maio.





Hugo Soares rejeitou ainda as acusações socialistas de que o requerimento "viola de forma grosseira a Constituição". O Partido Socialista, por meio do seu líder parlamentar, Brilhante Dias, alertou ainda para “um passo em frente para uma revisão constitucional alinhada entre a extrema-direita e o PSD”.



"O que nós fizemos foi uma coisa muito simples, foi pedir a suspensão de um prazo que iria iniciar a sua contagem agora, creio que desse ponto de vista não há nenhuma inconstitucionalidade", apontou.



Hugo Soares salientou que o PSD "disse e cumpriu" é que este "não era o momento para discutir a revisão constitucional".



"O país tem hoje temas muito importantes em cima da mesa, a reforma do Tribunal de Contas, a reforma da legislação laboral, a reforma do Estado, esta grande reforma que é a Prestação Social Única", disse, acrescentando que transmitiu ao PS a intenção de adiar a discussão para o próximo ano, sem qualquer objeção deste partido.



Questionado se iniciar este processo no início de 2027 significa um recuo em relação à vontade manifestada pelo PSD de que se fizesse na segunda metade da legislatura, Hugo Soares não respondeu diretamente e também não quis fixar um prazo para o final dos trabalhos, apesar de PSD e Chega no requerimento manifestaram vontade de concluir esse processo até ao verão de 2027.



"Já tivemos revisões constitucionais que se fizeram em menos tempo e outras em mais tempo. Esta durará o tempo que os partidos e os parlamentares entenderem na discussão no âmbito da Comissão", disse.



Hugo Soares não clarificou também se o projeto de revisão do PSD será idêntico ao entregue pelos sociais-democratas no anterior processo (que não concluído devido à interrupção da legislatura).



"O PSD tem doutrina e pergaminhos históricos na discussão da revisão constitucional", defendeu.





c/Lusa





