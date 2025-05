A Iniciativa Liberal e o Chega querem fazer uma revisão constitucional e retomar propostas que apresentaram há dois anos. A direita tem agora, no Parlamento, a maioria de dois terços exigida para fazer alterações à Constituição, e, pela primeira vez na história, não necessita do apoio do Partido Socialista. O PSD ainda não reagiu, o CDS admite apresentar propostas.

