Ricardo Leão demite-se da Federação de Lisboa do PS

(em atualização)







O anúncio acontece no mesmo dia em que foi publicado o artigo de opinião (no jornal Público) assinado por António Costa, José Leitão e Pedro Silva Pereira. Em causa, as declarações do autarca de Loures que defendeu os despejos em bairros municipais de inquilinos suspeitos de vandalismo.



Palavras que provocaram muito incómodo, incluindo no PS.



Num comunicado enviado às redações, Ricardo Leão garante que sai da presidência da Federação de Lisboa do PS para “prevenir que o Partido Socialista seja prejudicado por uma polémica criada pela descontextualização de uma recomendação aprovada por 64% dos vereadores da Câmara Municipal de Loures”.

No mesmo comunicado, o autarca de Loures rejeita " a associação entre criminalidade e imigração, que nunca fiz, nunca farei e que, isso sim, é atentatório dos valores humanistas do socialismo democrático e internacionalista”.