Rio acha curta solução para voto dos isolados e defende mesas próprias

Tiago Petinga - Lusa

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou esta tarde que é "curta" a solução anunciada pelo Governo para o voto dos eleitores em isolamento, com uma hora recomendada, e defendeu a colocação de mesas próprias para os que estão infetados.