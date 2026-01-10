Rio critica adversários de Gouveia e Melo desde o comentador ao candidato do "tanto faz"

Numa intervenção num almoço de apoio a Gouveia e Melo em Famalicão, no distrito do Porto, sem se referir a nomes, o ex-presidente do PSD visou André Ventura, João Cotrim de Figueiredo, Luís Marques Mendes e António José Seguro.

Para o mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo, o melhor chefe de Estado não é aquele que consegue falar mais tempo sem dizer nada: "Aqueles que conseguem falar mais tempo sem dizer nada são excelentes para fazer discurso em casamentos, batizados ou despedidas de solteiro", gracejou.

E prosseguiu: "Mas o melhor Presidente da República também não é aquele que grita as tiradas mais populistas. Porque o Presidente da República não pode ser um populista, tem de ser um homem sério e um homem responsável. Também não é aquele que faz aumentar as audiências televisivas, porque o Palácio de Belém ainda não é a Casa dos Segredos".

Rui Rio criticou ainda os candidatos do "tanto faz", que "tanto faz estarem no Parlamento Europeu como estarem na Presidência da República" ou tanto concorrerem a primeiro-ministro como a Presidente da República, criticando, ainda, os que fazem aumentar as audiências.

"Os que fazem aumentar as audiências podem ser bons para uma carreira de comentador político ou desportivo até, mas não é seguramente para o Presidente da República, que tem de ser sóbrio, tem de ser coerente e tem de ser respeitado", sublinhou.

Para Rui Rio, Gouveia e Melo é o único candidato que tem a coragem e a independência de levar a cabo reformas no país, nomeadamente, nas áreas da saúde e da justiça.