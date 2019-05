Rui Rio mantém descongelamento, mas PS tem de aprovar cláusulas de sustentabilidade

Caso contrário, o PSD votará contra e irá inserir nas promessas eleitorais do PSD o descongelamento com cláusulas de sustentabilidade.



O líder do PSD acusou o PS de ter rejeitado essas cláusulas e depois ter-se queixado de que o descongelamento era insustentável, posição que descreveu como farsa encenada e truques de ilusionismo.