Rui Rio: "Não vou fazer de conta que nada está a acontecer"

"Não vou fazer de conta que nada está a acontecer, seria uma grande hipocrisia", sublinhou o líder social-democrata, remetendo uma reação para os próximos dias.



As declarações aos jornalistas foram obtidas à saída de um hotel no Porto, onde Rui Rio esteve reunido com Marcelo Rebelo de Sousa ao final da tarde.



O líder do PSD esclareceu que foi o Presidente da República que sugeriu o encontro, onde foram discutidos temas de "política interna e externa", afirmou Rui Rio.