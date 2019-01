Montenegro desafia Rio para evitar derrota humilhante do PSD

Andreia Martins - RTP11 Jan, 2019, 17:31 / atualizado em 11 Jan, 2019, 17:54 | Política

Foi no CCB, obra emblemática de antigos Governos do campo social-democrata, que Luís Montenegro quis esta sexta-feira anunciar a sua disponibilidade de avançar com uma candidatura à liderança do PSD, um partido que está, segundo argumentou, "à beira do abismo" nos próximos desafios eleitorais. Ainda não houve reação por parte de Rui Rio às declarações de Montenegro, que está esta tarde reunido com a Comissão Política do partido.







Numa comunicação de cerca de 15 minutos, sem direito a questões por parte dos jornalistas, o antigo líder da bancada parlamentar do PSD diz que o partido chegou a um estado “mau, preocupante e irreversível” com a atual liderança.

Montenegro considera ainda que o PSD tem sido “frouxo” e “amorfo” a fazer oposição ao Governo de António Costa, em que os social-democratas são “uma muleta do PS”, sendo Rui Rio a “bengala” do primeiro-ministro.

Rio “falhou”

O ex-responsável pela bancada parlamentar do PSD no Parlamento - entre 2011 e 2018, este último precisamente o ano em que Rui Rio chegou ao poder – pede o regresso de um partido que fala aos jovens, à classe média e aos reformados, e que incentiva e defende as pequenas e médias empresas.







PSD à beira do "abismo"

Eleições internas “imediatas”

Direção do PSD fala de “golpe de Estado”

“Rui Rio prometeu fazer do PSD uma alternativa e uma oposição firme ao Governo. Falhou. Infelizmente, ao fim de um ano, não se reconhece um projeto, uma estratégia, um reposicionamento, uma mensagem mobilizadora e diferenciadora”, apontou.A avaliação que Luís Montenegro faz do último ano de liderança do antigo autarca do Porto à frente do PSD é negativa também ao nível interno, considerando que este “falhou” na promessa de unir as várias fações e “hostilizou quadros e estruturas do PSD, numa lógica maniqueísta de divisão entre os bons e os maus”.“Rui Rio prometeu fazer o PSD subir nas sondagens. Falhou. Infelizmente nunca foram tão baixas e tão más para o PSD”, assinalou o agora candidato, referindo intenções de voto na ordem dos 24 ou 25 por cento.A menos de um ano de se realizarem novas eleições legislativas, Luís Montenegro considera que o PSD já se resignou e “deitou a toalha ao chão com esta liderança”.“A única preocupação da atual liderança do PSD hoje é a de encontrar justificações para a derrota que ela própria pré-anuncia. Tudo isto é mau, preocupante e irreversível com esta liderança. A democracia precisa de uma oposição como deve ser, firme e determinada, capaz de mobilizar os portugueses, competente para apresentar uma alternativa que seja credível e mobilizadora”, assinalou Montenegro.“Este PSD hoje não existe, mas tem de voltar a existir. Pelo andar da carruagem, se nada for feito, o PSD corre o risco de ter uma derrota humilhante”, antecipou Luís Montenegro, prevendo ainda que o partido perca a natureza de “grande partido nacional” e entre “num processo de enfraquecimento que pode ser brutal e irreversível”.Montenegro considera “urgente mudar o estado de coisas” e assinalou a importância de “salvar o PSD do caminho para o abismo em que está mergulhado”.“Sempre defendi que os mandatos devem ir até ao fim, e em circunstâncias normais era assim que devia acontecer. Só que já não estamos a viver uma situação normal (...). Há um ano ninguém imaginava esta brutal degradação do PSD, ninguém admitia esta queda enorme nas sondagens, ninguém suspeitava que o PSD estivesse a caminho de uma das derrotas mais humilhantes da sua história”, sublinhou ainda.Luís Montenegro voltou a assinalar que vê o PSD atual como “um partido sem causas, amorfo a fazer oposição, incapaz de mobilizar os seus militantes e eleitores, em risco de ter uma derrota que pode comprometer a sua sobrevivência como grande partido nacional”.“Face a este estado de coisas sinto a responsabilidade de sair da minha zona de conforto. Não me resigno a esta situação, à ideia de um PSD pequeno, perdedor, irrelevante, sem influência política e sem importância estratégica. Não aceito que o PSD continue a deixar à solta, sem oposição e sem alternativa, um Governo irresponsável e leviano”, apontou o antigo líder parlamentar, em referência ao atual executivo de António Costa.“Alguns preferirão o caminho do deixa andar, para queimar o líder em lume brando, à espera de melhor oportunidade. Não é essa a minha forma de agir. Considero mais saudável, leal e muito mais útil, para o país e para o partido, pôr tudo em pratos limpos, evitando caminho para o abismo. O PSD tem uma grande responsabilidade”, acrescentou.Montenegro disse ainda que o tempo é “de esperança” para servir o interesse nacional “de forma livre, transparente e incorruptível”, que chegue à vida das pessoas “conferindo-lhes bem-estar e mais oportunidades”,“Estou aqui para dizer ao país que precisamos de um Governo novo e que precisamos de um novo primeiro-ministro. Estou aqui para ser o adversário que António Costa não teve ao longo do último ano. Estou aqui disponível para liderar essa mudança. Portugal está a marcar passo e está a perder tempo com este Governo socialista, bloquista e comunista”, disse Montenegro.O antigo líder parlamentar convidou Rui Rio a “marcar já eleições diretas e a apresentar a sua própria candidatura”.“Estou disponível para me candidatar de imediato à liderança do PSD”, apontou.Montenegro fez questão de salientar em dois momentos do discurso que o desafio que coloca ao líder do partido não é “pessoal”.“Este é um confronto entre duas estratégias. De um lado, Rui Rio e a sua ideia de um partido pequeno perdedor, satélite do PS, complacente com António Costa, sem uma agenda reformista e sem causas que mobilizem militantes e portugueses”.Do outro lado, segundo Montenegro, a sua própria estratégia de “um partido grande, ganhador, com vocação maioritária, autónomo do PS, independente e crítico do primeiro-ministro”.“Se tem mesmo Portugal à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar eleições internas. Não tenha medo do confronto. Não se refugie atrás de justificações formais. O tempo é de respeito pessoal, mas de confronto político entre duas estratégias distintas”, afiançou.“Disse que se fosse preciso estar cá, cá estaria e cá estou. Disse que se sentisse que devia avançar, não ia pedir licença a ninguém e não pedi. Estou aqui porque quero estar, mas estou aqui sobretudo porque sinto que devo estar. Quero lutar com toda a força pelo interesse nacional e pelo futuro de Portugal”, completou.Ainda antes da declaração, a direção do PSD já tinha classificado esta decisão como uma “tentativa de golpe de Estado” dentro do partido e que a candidatura de Luís Montenegro constitui “um exercício de oportunismo descarado e de quem quer assegurar a sua própria sobrevivência e da clique que o rodeia”.Em declarações à agência Lusa, a vice-presidente dos social-democratas, Isabel Meirelles, salienta que Rui Rio “foi eleito por 22.500 militantes, com 54 por cento dos votos”.“É um grito de desespero para manter o poder, os lugares. Parece-nos horrível, pela sede de poder não vale tudo, não vale destruir o partido e dá-lo de bandeja à maioria de esquerda e prejudicar o próprio país”, referiu a dirigente do partido.Isabel Meirelles acrescenta ainda que a posição de Luís Montenegro mostra que este “não se respeita a si próprio”, uma vez que ainda em fevereiro de 2018, o antigo líder parlamentar dos social-democratas garantia que não faria oposição a Rui Rio.Já em setembro último, Montenegro opôs-se à realização de um congresso extraordinário do partido ou a uma alteração da liderança antes das próximas eleições legislativas, que se realizam a 6 de outubro deste ano.“Alguém que quer confrontar António Costa usa a mesma ideia de ilusão e de mentira, que é dizer uma coisa e fazer outra. Isto mostra o caráter e uma pessoa que não tem ética nem para liderar uma Junta de Freguesia, quanto mais o partido”, apontou a vice-presidente.Recorde-se que Luís Montenegro foi líder parlamentar do PSD entre 2011 e 2017, abandonando este cargo em abril do ano passado. No congresso nacional do PSD que consagrou Rui Rio como líder dos social-democratas, em fevereiro de 2018, Luís Montenegro anunciou que renunciava ao mandato, assumindo-se crítico da nova liderança do partido.