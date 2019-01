Luís Montenegro quer levar PSD para eleições diretas

Mário Aleixo - RTP11 Jan, 2019, 06:30 / atualizado em 11 Jan, 2019, 08:04 | Política

Luís Montenegro deverá também desafiar o atual presidente do PSD a que marque ele próprio eleições diretas no partido.



A Antena 1 apurou que Rui Rio não tem pressa em dar uma resposta e ainda está a ponderar os cenários que tem pela frente, como conta a jornalista Natália Carvalho.



Montenegro não se associa, para já, ao movimento das distritais do PSD que vão tentar no Conselho Nacional do partido, através de uma convocação potestativa, a destituição da Comissão Política Nacional do partido.A conferência de Imprensa de Luís Montenegro está marcada para as 16h00.Miguel Morgado, antigo assessor político de Passos Coelho, também admite ser candidato à liderança do PSD e já disse que irá tomar uma decisão se forem convocadas eleições diretas.Perante este cenário e o descontentamento crescente dos militantes do PSD, o líder da distrital de Lisboa do partido, Pedro Pinto, diz que é possível eleger um novo líder e um congresso extraordinário em 45 dias.O PSD entra oficialmente em contexto de movimentações internas de contestação à liderança de Rui Rio.