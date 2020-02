Rui Rio pretende afirmar o PSD ao centro

Na sessão inicial do Congresso, em Viana do Castelo, Rui Rio deixou claro: o PSD é um partido do centro.





"Deslocar o PSD para a direita é desvirtuar os nossos princípios e os nossos valores", afirmou o líder do PSD.







De olhos postos nas eleições autárquicas de 2021, Rui Rio avisou que a escolha dos candidatos vai obedecer a critérios de competência e não de fação partidária.