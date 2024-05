Foto: Homem de Gouveia - Lusa

O líder da Iniciativa Liberal falou sobre o resultado do partido na Madeira. Rui Rocha afirmou não estar completamente feliz mas aprecia a consolidação da IL no parlamento. Sobre o desafio de Paulo Cafôfo em falar com a IL, Rui Rocha foi perentório: "o melhor conselho que eu daria a Paulo Cafôfo é que não perca tempo connosco".