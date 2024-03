Rui Tavares diz que quando a direita leva antigos primeiros-ministros para a campanha, traz más memórias e austeridade. E que o mesmo não acontece com António Costa.

Depois da visita à Associação Kriativu, em Chelas, o porta-voz do Livre comentou a participação do primeiro-ministro na campanha do PS para sublinhar que, apesar das diferenças, a governação de esquerda é "de boa memória".