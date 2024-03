Sandy Gageiro, Antena1

A manhã do Livre começou no Mercado de Benfica em Lisboa. Foi lá que ouviu pedidos para a união das esquerdas, descobriu que um alfaiate está a fazer um fato que, se calhar na vai ser usado, e cruzou-se com a Isabel, alguém com algo em comum com o candidato. Reportagem de Sandy Gageiro.