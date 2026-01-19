Sampaio da Nóvoa: "Seguro tem todas as condições para ser candidato de grande consenso constitucional"

No rescaldo das eleições presidenciais “mais partidarizadas de sempre”, o antigo candidato presidencial, António Sampaio da Nóvoa, afirma que António José Seguro tem “todas as condições, pessoais e políticas” para ser um “candidato de um grande consenso constitucional”.



“Sabemos quem é André Ventura, o que ele representa, em Portugal e no mundo. E, obviamente, seria para mim uma grande surpresa, que os grandes partidos e personalidades da nossa democracia, não apoiassem, não criassem um consenso em torno da candidatura de António José Seguro, nesta segunda volta”, afirma, em entrevista à Antena 1, Sampaio da Nóvoa.



O professor universitário entende que “os portugueses deram uma votação expressiva” à candidatura do antigo secretário-geral socialista” para reforçar as dimensões de um país “democrático” e “humanista”.



Para Sampaio da Nóvoa, “António José Seguro conseguiu construir uma candidatura transversal e essa transversalidade da candidatura permite-lhe ir, obviamente, a setores do eleitorado que sentem essa necessidade”, lembrando a importância dos eleitores mais jovens.



“Há um ponto muito importante no debate da segunda volta que é a juventude. A forma como a juventude, por muitos efeitos políticos no mundo, das redes sociais, tem se afastado de certos valores e movimentos humanistas e é preciso falar aos jovens e é preciso construir uma política de esperança”, refere.



Sampaio da Nóvoa sublinha que as próximas três semanas “são muito importantes para o nosso futuro”.