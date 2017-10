Santana Lopes anuncia que é candidato a líder do PSD

RTP10 Out, 2017, 22:47 / atualizado em 10 Out, 2017, 23:29 | Política

"Hoje é um dia de boas notícias, Portugal ganhou e eu sou candidato à liderança do PPD/PSD", anunciou o antigo primeiro-ministro.



Santana Lopes adiantou que só apresentará publicamente a sua candidatura na próxima semana e revelou que manifestou ao presidente do partido, Pedro Passos Coelho, a sua preferência pela realização de diretas em janeiro, a opção que acabou por ser aprovada na segunda-feira em Conselho Nacional.



“Eu tive que cumprir os meus deveres institucionais (…) Não pedi licença a ninguém. Só à família, nomeadamente aos meus filhos”, frisou o candidato à liderança do PSD.



Além de chefe do Governo, Santana Lopes foi líder do PSD, presidente das Câmaras da Figueira da Foz e da de Lisboa. Atualmente desempenha as funções de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.



Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no X Governo Constitucional, no primeiro Governo de Cavaco Silva, de novembro de 1985 a agosto de 1987, deputado ao Parlamento Europeu de julho de 1987 a julho de 1989, e secretário de Estado da Cultura do XI e XII Governos Constitucionais, foram outros dos cargos exercidos por Santana Lopes.



Sobre a Santa Casa, disse ter pedido hoje ao primeiro-ministro, António Costa, a cessação de funções, mas admitiu que ainda precisará de algumas semanas para finalizar o seu trabalho, depois de ter sido conhecida uma carta de despedida aos funcionários, enviada hoje. Santana Lopes dirige a SCML há seis anos. Sendo a personalidade que por mais tempo ocupou o cargo desde o 25 de abril.





“Avizinham-se mudanças na administração da SCML” e “em breve um outro ciclo se iniciará”, escreveu Santana Lopes na missiva enviada aos funcionários.



O provedor tranquiliza os trabalhadores ao afirmar que as mudanças não colocarão em causa “a regular gestão e estabilidade do funcionamento da instituição”.



Santana Lopes vai enfrentar Rui Rio na corrida à presidência do PSD. A apresentação da candidatura do ex-presidente da Câmara do Porto está marcada para quarta-feira em Aveiro.