Há quase 30 anos que a abstenção não era tão baixa numas legislativas. Nas eleições deste domingo fixou-se nos 33,8%. É preciso recuar a 1995 para encontrar um valor mais baixo. Comparando com as últimas legislativas, há dois anos, houve um aumento da participação na ordem dos 15 pontos percentuais. O concelho onde mais se votou foi o do Sardoal.