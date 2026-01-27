Saúde, economia, imigração e apoios na segunda volta marcaram debate entre Seguro e Ventura

André Ventura, no minuto final, dirige-se aos espetadores.





"Nos últimos anos, vocês deixaram de ter o vosso país. O país passou a pertencer a um conjunto de elites, que ficaram com a maior parte do poder, que absorveram a maior parte dos recursos, do dinheiro, que distribuíram pelos amigos, por aqueles que queriam, e deixaram-vos, a vocês, na pobreza, com salários baixos, pensões baixas".





"Deixaram a maior parte do país revoltado com o sistema político", afirma.





"Estas eleições não são só sobre escolher um candidato presidencial, é sobre se queremos manter tudo na mesma, com um candidato que não fará absolutamente nada, que se manterá absolutamente refém de todos os interesses do sistema partidário dos últimos anos, ou se vamos conseguir finalmente dar o abanão que a nossa democracia merece", refere.





"Quando passaram 50 anos da nossa democracia, os portugueses têm uma escolha para fazer, se quere continuar neste clima de pobreza, em que os jovens têm de ir embora, em que os empresários têm de sufocar em impostos, em que temos de ficar cada vez mais pobres", adianta.





"Eu não acredito nisso, acredito num país melhor, quero ser a voz dos que não têm voz, e é preciso que conto convosco no próximo dia 8" de fevereiro, apela.