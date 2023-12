Foto: Paulo Novais - Lusa

Com um discurso marcado por críticas ao governo socialista e aos partidos de oposição, nomeadamente ao PSD, à Iniciativa Liberal e ao Chega, o líder comunista apelou ao empenho e à mobilização do PCP.



Paulo Raimundo desafiou também a presidente do Banco Central Europeu a justificar o fenómeno do aumento do preço do cabaz alimentar, no mesmo dia em que se soube que a inflação desceu, no mês de novembro, para 1,6%.