Secretário-geral do PCP exige mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde

"É preciso salvar o Serviço Nacional de Saúde e isso faz-se com mais profissionais. E é preciso uma outra política para que o Serviço Nacional de Saúde responda àquilo que é necessário", sustentou.

O secretário-geral do PCP falava aos jornalistas em Coimbra, onde contactou com trabalhadores dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), seguindo depois para as zonas afetadas pelo mau tempo em Montemor-o-Velho.

"Nós temos capacidade instalada, conhecimento, gente que veste a camisola do Serviço Nacional de Saúde, mas é preciso mais gente: mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos, para fazer aquilo que o Serviço Nacional de Saúde faz e só o Serviço Nacional de Saúde pode fazer, que é responder às necessidades das populações", referiu.

No seu entender, o país não pode seguir a direção do "desmontamento do Serviço Nacional de Saúde", para "abrir caminho ao negócio da doença".

"O país precisa de uma política diferente que recupere e retome o Serviço Nacional de Saúde naquilo que foram os seus princípios fundadores. Foi aquilo que levou o país a ter cuidados de saúde primários de excelência, a uma linha política de prevenção da doença de excelência, que nos pôs nos maiores patamares de evolução do mundo", concluiu.