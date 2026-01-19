Segunda volta desenhada. Seguro quer ser presidente dos novos tempos e Ventura declara-se líder da direita

Ventura diz-se líder da direita que se fragmentou

Cotrim de Figueiredo assume "derrota pessoal"

Gouveia e Melo e Marques Mendes reconheceram derrota

Esquerda apela ao voto em Seguro

António José Seguro vincou, no arranque do discurso, “a natureza independente” da sua candidatura e convidou “todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas” a votarem em si na segunda volta, a 8 de fevereiro, para derrotar “o extremismo” e “quem semeia ódio e divisão entre os portugueses”.“Reafirmo com total clareza:”, assegurou., disse Seguro, acrescentando que “hoje, com a nossa vitória, venceu a democracia e voltará a ganhar no dia 8 de fevereiro”.O candidato, que arrecadou o primeiro lugar, frisou que para si “não há portugueses bons nem portugueses maus, portugueses de primeira e portugueses de segunda; somos todos Portugal”., garantiu, recebendo mais uma ronda de aplausos. “Com a vossa confiança serei o presidente de todos os portugueses, e faço esse juramento diante de vós”.O socialista disse estar pronto “para ser o presidente dos novos tempos” e para fazer de Portugal “um país moderno e justo, onde o Estado funcione a economia seja mais competitiva, com empregos qualificados e com melhores salários”, sem esquecer a saúde ou a habitação.Na visão de António José Seguro, “a política ou serve para melhorar a vida das pessoas, ou então não serve para rigorosamente nada”.André Ventura congratulou-se por ter conseguido “liderar o espaço não socialista” e disse que “o país despertou”."Olhando para o mapa eleitoral ficou evidente que os portugueses não quiseram saber o que o líder do PSD lhes disse, da Iniciativa Liberal, outros quaisquer", frisou o candidato do Chega, salientando a "alternativa ao socialismo" que a sua candidatura representa., sublinhou, enquanto ecoavam gritos e aplausos na audiência. "Num espaço e num momento de tanta fragmentação, nós conseguimos mostrar que conseguimos derrotar o candidato do Governo e do montenegrismo".André Ventura considerou que fez uma "campanha sem picardia pessoal, sem ofensa" e falou na “maior honra” da sua vida ao ser escolhido para disputar a segunda volta.O candidato do Chega salientou ainda que António José Seguro “quer mais impostos para distribuir mais subsídios (...), quer continuar a sufocar as empresas com mais burocracia, quer mais imigração descontrolada, quer mais descontrolo na nossa Justiça, coisa que não queremos, não fosse o Partido Socialista talvez o maior responsável moral pelo estado de corrupção e de degradação em que o país está".A medalha de bronze ficou nestas eleições para João Cotrim de Figueiredo, que assumiu o resultado “como uma derrota pessoal” e considerou que, atirando responsabilidades para a liderança do PSD."É provável que venhamos a ter um presidente da República oriundo do PS. Tal ficará a dever-se exclusivamente a um erro estratégico da liderança do PSD", asseverou.. Não esteve à altura do legado de Francisco Sá Carneiro", acrescentou o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.O antigo líder da IL adiantou ainda que não tenciona endossar ou recomendar o voto a qualquer um dos candidatos que seguem para a segunda volta., reconheceu que os resultados “não corresponderam aos objetivos” que traçou, mas disse sentir-se honrado pela experiência.O almirante não quis anunciar se irá apoiar algum dos candidatos na segunda volta, considerando “muito precoce” manifestar uma opinião a esse respeito e remetendo a decisão “para outro momento, mais tarde”.O candidato independente lembrou que a sua candidatura aconteceu “num contexto internacional de grande instabilidade” e que “não podia ficar de fora” quando sentiu “que podia dar um contributo útil ao serviço de Portugal e dos portugueses”.Jápelo resultado nestas eleições e anunciou que não iria endossar os seus votos.“Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro esta responsabilidade”, disse o candidato apoiado pelo PSD. “A responsabilidade é minha, apenas minha e toda minha”, acrescentou, garantindo que não guardará “qualquer mágoa ou rancor”.“Não vou fazer o endosso dos votos que me foram confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato não sou dono dos votos que em mim foram depositados”, disse.O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse por sua vez que o PSD aceita a escolha dos portugueses “com humildade democrática” e que o partido não vai apoiar nenhum candidato na segunda volta.Catarina Martins lamentou o resultado da sua candidatura e a "radicalização da direita" em Portugal. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda apelou ao voto em António José Seguro na segunda volta, como resposta à "reconfiguração e à trumpização"."Não alcancei o resultado que queria", assumiu, lamentando que ainda existam tabus em Portugal, incluindo o de ter uma mulher na Presidência da República.Catarina Martins realçou ainda o resultado de Luís Marques Mendes como um reflexo do Governo de Luís Montenegro. "São grandes derrotados desta noite", defendeu., não porque apoie este candidato, mas pela “vontade imperiosa de derrotar o candidato André Ventura”, explicou.O comunista disse não se arrepender "desta candidatura", já que trouxe para o debate “as preocupações centrais dos portugueses”, e referiu que muitos dos seus apoiantes votaram em Seguro pelo "receio de que pudesse haver dois candidatos mais à direita na segunda volta"., mas garantiu que não vai sair "da arena política"."Isto é apenas o começo. Amanhã cá continuaremos com a mesmíssima força, a mesmíssima energia que mostramos nesta campanha", afirmou o candidato apoiado pelo Livre, justificando que "a República é demasiado importante para ser deixada em mãos alheias".