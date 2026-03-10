Segundo dia da tomada de posse leva Seguro a Arganil, Guimarães e Porto

Mais atualizações Voltar ao topo
Às 11h00, o novo Presidente da República irá à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, que esteve cercada por chamas em 2025, e que visitou no verão passado.
De tarde, pelas 16h00, António José Seguro fará uma visita ao Laboratório da Paisagem de Guimarães -- Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável, fundada pela Câmara Municipal de Guimarães, pela Universidade do Minho e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Guimarães é Capital Verde Europeia em 2026.
O programa termina no Porto, com uma receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Duarte, com intervenções do autarca e do chefe de Estado, e um concerto na Casa da Música, com atuações da Orquestra Juvenil da Bonjóia e de Pedro Abrunhosa.
António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde.
Na segunda-feira, na sessão solene no parlamento, prometeu ser o "Presidente de Portugal inteiro" e estar "próximo das pessoas".
PUB
No verão, enquanto candidato a Belém, Seguro passou pela aldeia que esteve cercada pelas chamas.
Foi lá que prometeu que não ia esquecer o interior do país.
Em Mourísia, no concelho de Arganil, já só vivem pouco mais de dez pessoas. E depois das tempestades, as comunicações ainda não estão repostas.
PUB
Pela primeira vez, os jardins do Palácio abriram-se ao público no dia da investidura do novo chefe de Estado.
PUB
Momento-Chave
Arganil, Guimarães e Porto ao segundo dia
O programa da posse de António José Seguro como Presidente da República prossegue esta terça-feira em Arganil, Guimarães e Porto. As cerimónias oficiais decorreram segunda-feira, primeiro dia do mandato do novo Presidente.
De tarde, pelas 16h00, António José Seguro fará uma visita ao Laboratório da Paisagem de Guimarães -- Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável, fundada pela Câmara Municipal de Guimarães, pela Universidade do Minho e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Guimarães é Capital Verde Europeia em 2026.
O programa termina no Porto, com uma receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Duarte, com intervenções do autarca e do chefe de Estado, e um concerto na Casa da Música, com atuações da Orquestra Juvenil da Bonjóia e de Pedro Abrunhosa.
António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde.
Na segunda-feira, na sessão solene no parlamento, prometeu ser o "Presidente de Portugal inteiro" e estar "próximo das pessoas".
António José Seguro volta à aldeia de Mourísia após tomada de posse
A aldeia de Mourísia será o primeiro local que António José Seguro visita, depois da tomada de posse.
Foi lá que prometeu que não ia esquecer o interior do país.
Em Mourísia, no concelho de Arganil, já só vivem pouco mais de dez pessoas. E depois das tempestades, as comunicações ainda não estão repostas.
Primeiro dia de António José Seguro como chefe de Estado
António José Seguro entrou no Palácio de Belém acompanhado pela família. O novo presidente da República recebeu depois os vários chefes de Estado que estiveram na tomada de posse.