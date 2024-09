Segurança Social e os Jobs for the boys

Constantin Wenning - Unsplash

O ex-responsável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) defende mudanças na lei para evitar nomeações para cargos públicos com motivações políticas.



Por exemplo, que a CRESAP passe a depender da Assembleia da República e critérios mais apertados nas nomeações feitas pelo Governo.



Críticas do antigo responsável da CRESAP, numa altura em que o novo governo tem avançado com várias trocas de responsáveis de organismos públicos. Uma das mais recentes foi a substituição da liderança da Parpública, o grupo que gere participações do Estado em empresas.