Seguro acolhe decisão de Jorge Pinto em dia de apelo à "concentração" de votos: "Espero que ninguém se engane"

Depois de uma primeira reação, em que se limitou a afirmar ter tomado "boa nota" das palavras do candidato apoiado pelo Livre - nas quais Jorge Pinto apelou aos eleitores para que votem "livremente", afirmando que irá respeitar quem decida votar para derrotar um candidato "antidemocrático" e outro "próximo do governo" -, António José Seguro insistiu que é o "único candidato" do centro-esquerda com possibilidades de passar à segunda volta.





Perante a insistência dos jornalistas, o ex-líder do PS sublinhou que não falou sobre o assunto com Jorge Pinto e reiterou que não teve qualquer conversa com nenhum dos candidatos ao longo da campanha. Quanto ao momento escolhido pelo adversário para o anúncio - e numa altura em que já não é possível oficializar qualquer desistência -, António José Seguro atirou: "Eu espero que ninguém se engane".





"É necessário concentrar os votos na minha candidatura e, por isso,", acrescentou.

"A fruta da época é excelente. A lama da época é que não serve para nada"





Antes de rumar ao distrito de Braga, com passagens por Póvoa de Lanhoso, Famalicão e Braga, António José Seguro começou o dia em Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, onde visitou uma empresa de produção e comercialização de frutas e legumes.





E foi por entre morangos, quivis ou abacates que o candidato repetiu que as sondagens até podem provocar ambientes mais eufóricos, mas não vencem eleições. "É preciso concentração de votos, digamos, no candidato que pode oferecer um porto seguro", respondeu, após ser confrontado por um apoiantes que afirmava: "Eu penso que o senhor já pode ficar em casa tranquilo, já é presidente, já é presidente".





Na visita, o candidato - que tem insistido em passar ao lado das trocas de galhardetes próprias da campanha eleitoral, atirou ainda: "A fruta da época é excelente, a lama da época é que não serve para nada", disse, num dia em contrarrelógio, com várias paragens breves e em que Seguro não perdeu uma única oportunidade para apelar ao voto útil e à concentração de votos por parte de "todos os democratas".





"Eu tenho repetido que as sondagens não elegem presidentes e, verdadeiramente, só há um candidato do espaço moderado, do espaço progressista, que pode passar à segunda volta e que sou eu. Portanto,o sentido do voto".