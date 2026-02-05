Seguro adverte contra "pesadelo" de perder para Ventura graças à abstenção

António José Seguro dramatizou esta quinta-feira o apelo à participação na segunda volta das eleições presidenciais, ao agitar o que descreveu como "o pesadelo" de o aversário acabar por vencer devido a uma elevada abstenção.



Por outro lado, o cenário de uma eleição para a Presidência por margem curta é, nas palavras do antigo secretário-geal do PS, "um risco inaceitável". Após uma visita ao DNA Cascais, no distrito de Lisboa, Seguro foi questionado sobre o cenário de uma abstenção pronunciada no próximo domingo.





"Quem ganha eleições são os votos dos portugueses, quando são contados, e no final a maioria diz quem é o novo presidente da República", fez notar Seguro.



"Aquilo que seria algo completamente surpreendente - seria mesmo um pesadelo - é que os portugueses queiram um presidente, queiram a candidatura que eu protagonizo e, depois, por não irem votar, permitam que seja outro a vencer as eleições", vincou.





Jornal da Tarde | 5 de fevereiro de 2026





Ainda de acordo com António José Seguro, "é muito importante que os portugueses vão decidir quem é o presidente da República que querem e não deixar que sejam outros a escolher e a fazer escolhas para eles próprios".





Seguro esteve acompanhado, em Cascais, pelo democrata-cristão Diogo Feio e pelo antigo candidato à Câmara de Cascais João Maria Jonet, além do deputado socialista Miguel Costa Matos.



c/ Lusa



"Eu julgo que nunca houve em Portugal uma escolha tão simples de fazer, porque, exortou o candidato.