Seguro apela ao voto útil de moderados e progressistas para evitar desperdício

António José Seguro pediu hoje aos moderados e progressistas para que concentrem os votos na sua candidatura presidencial, apelando ao voto útil para evitar "desperdiçar" escolher outros candidatos sem possibilidade de chegar à segunda volta.

"Esta é a única candidatura progressista que pode passar à segunda volta. Não há no campo dos progressistas nenhum outro candidato que esteja em condições de poder passar à segunda volta. O que os progressistas têm de decidir, cada portuguesa e cada português, é se querem desperdiçar o seu voto em candidaturas que não têm a mínima possibilidade de passar à segunda volta ou se, pelo contrário, querem votar de forma útil para que a nossa candidatura possa estar na segunda volta e disputar as eleições presidenciais", apelou Seguro num almoço em Vila Nova de Gaia, Porto, no último dia de campanha.

De acordo com Seguro, a sua candidatura "é a única candidatura moderada que pode passar à segunda volta" e "não há outra candidatura moderada que o possa fazer".

"Porque um voto noutra candidatura de um moderado não vai ajudar a que a nossa candidatura esteja na segunda volta", avisou.

Por isso, o candidato apoiado pelo PS fez um derradeiro apelo aos "progressistas e moderados" para concentrar o voto na sua candidatura.

"Sim, é o voto dos progressistas, é o voto dos moderados, é o voto dos democratas, mas também é o voto dos humanistas, democratas cristãos, socialistas, sociais-democratas", pediu.

Seguro, cuja voz começa a dar sinais de desgaste, fez um dos discursos mais curtos neste tipo de ações e voltou a pedir para pôr "um pouco de água na fervura" com os bons resultados das sondagens.

"Eu sei que hoje há imensa gente que me disse que já ganhámos, vai ser Presidente, já me tratam por Presidente. Não é verdade. Quem ganha em democracia não são as sondagens, são os votos de cada portuguesa e de cada português", apontou.

Voltando ao seu papel de viticultor, o candidato citou um provérbio popular que diz que "até ao lavar dos cestos é vindima".

"Então vamos fazer uma boa vindima neste domingo. Quero ver de novo neste domingo a esperança a renascer em Portugal. E há uma coisa que vos digo: se me ajudarem, a cada dia dos próximos cinco anos eu trabalharei para honrar o vosso voto", prometeu.