Seguro confiante no crescimento dos apoios à sua candidatura

O candidato presidencial afirmou também que, desde o fim dos debates tem sentido aumentar o "movimento de esperança" em torno da sua candidatura.





Seguro e os seus apoiantes percorreram a Wonderland, apesar da chuva, que ditou pouca afluência.





Aos jornalistas, o candidato apoiado pelo Partido Socialista, desvalorizou a circunstância e disse que "campanha molhada é campanha abençoada".









O candidato aproveitou para sublinhar que se deve "cultivar relações adultas entre órgãos de soberania". E criticou o estado a que chegou a Saúde em Portugal, que considerou "inaceitável",

Instado a comentar a mensagem de Luís Montenegro, António José Seguro afirmou que "o presidente da República, na forma como eu entendo que deve ser a sua ação e a sua interpretação, não comenta as mensagens de Natal do primeiro-ministro e, se tiver alguma coisa que dizer ao primeiro-ministro, diz em privado, diz nas reuniões das quintas-feiras".

Seguro mostrou-se também "muito contente" com os apoios que tem recebido "todos os dias" esperando qye continuem a crescer porque "é isso que as sondagens dizem" e é aquilo que diz sentir "junto da população".



"Todos os dias chegam apoios. A forma como cada um manifesta esse apoio é com cada qual", disse apenas, valorizando o movimento de "democratas, progressistas e humanistas" que "se está a transformar num movimento de esperança", afirmou.



"Muito carinho, muito entusiasmo, muita simpatia. E noto que depois dos debates terem terminado, engrossou ainda mais e aumentou ainda mais este movimento de esperança que é liderado por mim nesta candidatura", enfatizou.

