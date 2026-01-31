Seguro considera "inconcebível" que Bruxelas não prolongue PRR

Foto: José Coelho - Lusa

O candidato à Presidência da República considerou este sábado "lamentável", "inconcebível" e "inimaginável" a possibilidade de a Comissão Europeia não dar luz verde ao prolongamento de prazos para ajudar à reconstrução das regiões mais afetadas pela passagem da depressão Kristin.



"Em primeiro lugar eu quero-lhe dizer que se isso é verdade, essa posição da Comissão Europeia, é lamentável que tomem essa posição. Lamentável. Há um povo europeu a sofrer, com dificuldades. O que se pede é que alarguem o prazo", afirmou Seguro aos jornalistas, referindo-se à proposta para que o Governo solicite o alargamento dos prazos do Plano de Recuperação e Resiliência.



A partir da Lixa, Felgueiras, o candidato apoiado pelo PS enfatizou que "é a visão administrativa e burocrática que impera sobre a necessidade e a urgência de apoiar humanitariamente as pessoas", caso se confirme que "o Mecanismo de Recuperação e Resiliência não pode e não será prorrogado", como noticiou o jornal Eco.



"Eu acho que não vivemos num mundo certo. Alguém está errado desse ponto de vista. Se é verdade, volto a dizer, se é verdade que a Comissão Europeia tem esta posição, é uma coisa inaceitável e inimaginável. Portanto, eu quero acreditar que não seja essa a posição. Ou então, se é, que a Comissão Europeia reveja rapidamente essa posição" vincou.