Seguro defende que medidas do Governo "vão na direção certa" e pede rapidez

"Em primeiro lugar, parece-me que as medidas que hoje o primeiro-ministro anunciou vão na direção certa. O que é importante é que cheguem o mais rapidamente às pessoas, às empresas e às famílias que estão em dificuldades. Nós conhecemos a tradicional burocracia do Estado, não pode haver burocracia aqui", respondeu Seguro aos jornalistas, no final de um comício em Gouveia, distrito da Guarda.

De acordo com o candidato mais votado na primeira volta das presidenciais, "as pessoas estão a viver um momento de aflição".

"Estas medidas que vão no sentido certo têm que chegar rapidamente às empresas, têm que chegar rapidamente às pessoas para que elas possam reconstruir as suas vidas, o seu património e voltem à normalidade. Isso é aquilo que eu desejo", apelou.