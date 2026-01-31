Seguro diz que recusa de Bruxelas em alargar PRR é "inconcebível" e pede ao Governo que "tome a iniciativa"

Uma das críticas é dirigida à Comissão Europeia que, de acordo com uma notícia do jornal digital ECO, não aceita prolongar o prazo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) mesmo que a tempestade dos últimos dias tenha provocado estragos que atrasam, de forma quase irreversível, o cumprimento dos prazos das obras previstas.





"Se é verdade, é lamentável que tomem essa posição. Há um povo europeu a sofrer, o que se pede é que alarguem o prazo. É a visão administrativa e burocrática que impera sobre a necessidade e a urgência de apoiar humanitariamente as pessoas? Eu acho que não vivemos no mundo certo, alguém está errado", criticou o candidato, no concelho de Felgueiras, poucos minutos antes de um almoço de campanha que juntou centenas de pessoas.





Para António José Seguro, a confirmar-se, a posição de Bruxelas deve ser revista, até porque, salienta, é necessário agilizar e alargar todos os processos relacionados com a construção civil, desde logo no que diz respeito à reconstrução de habitações e empresas destruídas:

"Espero que o Governo tome a iniciativa e discuta com a Comissão Europeia para rapidamente conseguirmos o alargamento desse prazo. Isto é uma questão nacional, temos de perceber que aqui temos que estar todos do mesmo lado", afirmou.





Quanto às sugestões que o candidato quis passar através dos microfones dos jornalistas - e não de forma direta aos membros do Governo -, Seguro defende o alargamento dos prazos para o cumprimento das "obrigações fiscais e administrativas" e uma linha de apoio à tesouraria para empresas fechadas por falta de energia ou problemas nas infraestruturas.





Comissão independente proposta por Marcelo pode ser solução, mas essencial é "avaliação" e impedir que "assunto morra"

"O instrumento para fazer essa avaliação competirá às entidades", disse o candidato, que insiste: "Nós temos que tirar lições e ilações desta situação e saber se, de facto, os meios que o país tem disponíveis estão organizados da melhor maneira para poder responder a estas situações". No mesmo sentido, o candidato que venceu a primeira volta garante que vai fazer os possíveis para que a tragédia que afetou, sobretudo, o distrito de Leiria, não seja esquecida.

Questionado sobre a sugestão deixada pelo presidente da República de se avançar com uma comissão técnica independente para avaliar a passagem da tempestade Kristin por Portugal continental, António José Seguro não se opõe, mas considera que mais importante do que o modelo é mesmo não falhar na avaliação.

"Não deixarei que este assunto morra quando ele sair da agenda mediática e, se merecer a confiança dos portugueses, mesmo antes de tomar posse, quero-me dedicar com alma e coração e com todas as capacidades para conjuntamente, com as pessoas que estão no terreno, com os empresários, com as famílias afetadas, perceber melhor o que é que pode ser feito para melhorar situações futuras", acrescentou.





Em Felgueiras, no distrito do Porto, António José Seguro mostrou-se ainda preocupado com a situação meteorológica dos próximos dias e, em particular, com as chuvas que podem obrigar a descargas nas barragens e a inundações em vários concelhos.





"Há uma nova realidade, que é a possibilidade de haver cheias com a subida das águas dos rios e com as descargas que terão de ser feitas, em particular na barragem da Aguieira. Pode ter de implicação no Rio Mondego e nos afluentes, uma vez que o rio não comporta mais água", assinalou Seguro, que, questionado sobre as críticas do autarca de Leiria, que apontou o dedo aos políticos que têm surgido no concelho nos últimos dias como "se de um jardim zoológico se tratasse", responde que tem mantido a preocupação de fazer visitas aos concelhos afetados fora dos holofotes e em coordenação com as autarquias.





O candidato apoiado pelo PS defende que o comportamento que tem apresentado ao longo dos últimos dias é de, sublinhando que tem apresentado propostas e que as críticas do autarca Gonçalo Lopes "não encaixam" na sua campanha.