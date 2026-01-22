Seguro e Ventura em debate único na próxima terça-feira





O debate vai ser transmitido na RTP, SIC e TVI.





As três televisões propuseram a realização de dois debates, o que foi já aceite por André Ventura, mas a candidatura de Seguro disponibilizou-se apenas para um frente a frente.





O confronto entre os dois candidatos está marcado para as oito e meia da noite (20H30) e terá a duração de uma hora e 15 minutos.



A última vez que Seguro e Ventura estiveram frente a frente foi no dia 17 de novembro no debate que marcou o arranque dos 28 confrontos da primeira volta das Eleições Presidenciais.







Esta sexta-feira, às oito da noite no Telejornal, a RTP divulga a primeira sondagem da Universidade Católica sobre as intenções de voto na segunda volta das Presidenciais.



Ficaremos a saber quem recolhe mais apoios e para quem estão a ir os votos dos nove candidatos que perderam no último domingo.



