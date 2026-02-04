Política
Presidenciais 2026
Seguro questiona se portugueses "querem viver cinco anos de turbulência" e avisa que Ventura "quer mudar de regime"
Num almoço-comício em Castro Verde, distrito de Beja, António José Seguro voltou a apelar ao voto.
Foto: José Coelho/LUSA
O candidato à Presidência da República concentra depois o discurso em André Ventura. Seguro diz que "quer mudar o regime" enquanto que o seu adversário quer "mudar de regime". "O país aceita viver cinco anos de turbulência, de divisão, de semear ódio? De fazer oposição a partir de Belém contra o primeiro-ministro?", questiona, acrescentando que "a melhor maneira de evitar esse risco é mesmo um seguro contra o risco", arrancando sorrisos da plateia.
A caravana seguiu para o Algarve, onde António José Seguro visitou a Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos do concelho de Faro. Lá, foi recebido com beijos, jogou loto com utentes e ouviu queixas sobre o Governo de Luís Montenegro.
A noite fechou com um comício em Albufeira, em que António José Seguro admitiu que quer vencer o distrito do Algarve, "o único distrito do continente" onde não venceu na primeira volta das eleições.