Seguro reage às sondagens. "É melhor votar no domingo do que ter dissabores na segunda-feira"

Em reação à sondagem da Católica, divulgada pela RTP esta terça-feira, António José Seguro considerou que estes dados seguem a tendência dos anteriores, mas que as eleições não estão ganhas sem os votos dos portugueses.

Foto: José Coelho - Lusa

"Esta é uma sondagem que segue aquilo que tem sido as tendências de todas as outras. Mas (...) as sondagens não elegem presidentes", afirmou à RTP o candidato, apelando a que os portugueses "possam votar, possam escolher" no próximo domingo.

"Não corram riscos. Votem numa candidatura moderada. E sobretudo numa candidatura que vem para unir os portugueses para encontrarmos soluções, para resolvermos os problemas concretos".

Rejeitando que as eleições estão ganhas, Seguro repetiu o apelo ao voto "de cada português", porque "faz a diferença".

"O país vai escolher o próximo presidente da República, mas também um caminho", frisou. "Preciso do voto de cada português. É isso que eu apelo: é melhor votar no domingo do que ter dissabores na segunda-feira".
