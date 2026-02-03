Seguro reage às sondagens. "É melhor votar no domingo do que ter dissabores na segunda-feira"

Foto: José Coelho - Lusa

"Esta é uma sondagem que segue aquilo que tem sido as tendências de todas as outras. Mas (...) as sondagens não elegem presidentes", afirmou à RTP o candidato, apelando a que os portugueses "possam votar, possam escolher" no próximo domingo.



"Não corram riscos. Votem numa candidatura moderada. E sobretudo numa candidatura que vem para unir os portugueses para encontrarmos soluções, para resolvermos os problemas concretos".



Rejeitando que as eleições estão ganhas, Seguro repetiu o apelo ao voto "de cada português", porque "faz a diferença".



"O país vai escolher o próximo presidente da República, mas também um caminho", frisou. "Preciso do voto de cada português. É isso que eu apelo: é melhor votar no domingo do que ter dissabores na segunda-feira".