Seguro reage às sondagens. "É melhor votar no domingo do que ter dissabores na segunda-feira"
Em reação à sondagem da Católica, divulgada pela RTP esta terça-feira, António José Seguro considerou que estes dados seguem a tendência dos anteriores, mas que as eleições não estão ganhas sem os votos dos portugueses.
Foto: José Coelho - Lusa
"Não corram riscos. Votem numa candidatura moderada. E sobretudo numa candidatura que vem para unir os portugueses para encontrarmos soluções, para resolvermos os problemas concretos".
Rejeitando que as eleições estão ganhas, Seguro repetiu o apelo ao voto "de cada português", porque "faz a diferença".
"O país vai escolher o próximo presidente da República, mas também um caminho", frisou. "Preciso do voto de cada português. É isso que eu apelo: é melhor votar no domingo do que ter dissabores na segunda-feira".