Seguro revoltado exige resultados na Saúde perante casos "todos os dias"

"Com indignação e revolta. Quer dizer, agora é todos os dias? Em Portugal as pessoas sabem que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai haver uma doença, mas precisam ter cuidados de saúde a tempo e horas. Agora começa a haver o medo de se adoecer, porque significa muitas dúvidas se pode haver socorro, se pode haver uma emergência", disse Seguro quando questionado sobre mais um caso de uma morte por alegada falta de assistência médica.

Para Seguro, a situação na saúde é "inaceitável" e "alguém tem que pôr cobre a isto", reiterando que, como Presidente da República será "exigente" e esta será a sua causa, acrescentando que, "como candidato a Presidente da República", exige "resultados".

"Isso é um assunto dos partidos. Enquanto Presidente da República, tratarei diretamente desse assunto com o Primeiro-Ministro", respondeu o candidato quando questionado se a atual ministra da Saúde, Ana Paula Martins, tem condições para resolver a situação.