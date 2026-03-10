Seguro termina dia no Porto: "Portugal é um todo, um país onde todos contam"

Segundo dia de mandato. António José Seguro termina dia em sessão solene no Porto
Seguro quer "acordo equilibrado" na Lei Laboral
António José Seguro visita Laboratório da Paisagem
Seguro em Mourísia promete não esquecer o interior do país
António José Seguro exige que as promessas sejam cumpridas e que, em política, a palavra dada seja palavra honrada.
Apela ainda a um acordo na lei laboral.
Presidente Seguro ouve estudantes sobre o futuro do país
Na segunda-feira, António José Seguro encontrou-se com jovens.
Ouviu preocupações sobre a habitação, o emprego e a falta de oportunidades.
Data e local da primeira Presidência Aberta vão ser anunciados até final da semana, mas será no centro do país
Seguro quer "mudar a forma como se faz política em Portugal"
O Presidente da República garantiu, já em resposta aos jornalistas, que quer ter um impacto real. "Não tenho poder executivo, mas tenho o poder da palavra", assegura.
"Serei um Presidente exigente"
"Interior precisa de apoio da política. Sobretudo quando se fazem promessas de apoio", diz Seguro, dizendo que quando as instituições falam, tem de ser para valer.
"Não vos vou esquecer", reitera Seguro. "Podem contar com o vosso Presidente da República"
"A Proteção Civil também não está a funcionar muito bem". Queixas lembrando os fogos do ano passado
Seguro visita toda a aldeia. Autarca diz que continuam à espera de assinar contratos quanto aos prejuízos de 4 milhões
O presidente da Câmara diz que são 4 milhões de euros que ainda estão à espera.
"Posso tirar uma selfie consigo?". O pedido de uma jovem que arrancou risos a Seguro
António José Seguro chega a Mourísia. "Não vou esquecer o interior", garante
O novo Presidente da República cumpriu a promessa feita no ano passado de voltar a esta aldeia de Arganil. Foi recebido pelos habitantes e garantiu que não vai esquecer o interior.
"Trago-vos uma palavra de esperança. Acreditem em Portugal". Seguro publica nas redes sociais mensagem de incentivo
Mourísia, uma aldeia rodeada de cinzas no ano passado
Arménio Costa lamenta ver a terra onde sempre viveu, no concelho de Arganil, pintada mais uma vez de negro. Era assim em agosto de 2025, quando o jornalista Guilherme de Sousa, da Antena 1, esteve lá.
Arganil, Guimarães e Porto ao segundo dia
O programa da posse de António José Seguro como Presidente da República prossegue esta terça-feira em Arganil, Guimarães e Porto. As cerimónias oficiais decorreram segunda-feira, primeiro dia do mandato do novo Presidente.
De tarde, pelas 16h00, António José Seguro fará uma visita ao Laboratório da Paisagem de Guimarães -- Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável, fundada pela Câmara Municipal de Guimarães, pela Universidade do Minho e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Guimarães é Capital Verde Europeia em 2026.
O programa termina no Porto, com uma receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Duarte, com intervenções do autarca e do chefe de Estado, e um concerto na Casa da Música, com atuações da Orquestra Juvenil da Bonjóia e de Pedro Abrunhosa.
António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde.
Na segunda-feira, na sessão solene no parlamento, prometeu ser o "Presidente de Portugal inteiro" e estar "próximo das pessoas".
Em Mourísia, no concelho de Arganil, já só vivem pouco mais de dez pessoas. E depois das tempestades, as comunicações ainda não estão repostas.
Primeiro dia de António José Seguro como chefe de Estado
António José Seguro entrou no Palácio de Belém acompanhado pela família. O novo presidente da República recebeu depois os vários chefes de Estado que estiveram na tomada de posse.