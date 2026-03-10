Seguro termina dia no Porto: "Portugal é um todo, um país onde todos contam"

António José Seguro foi recebido na câmara municipal do Porto por Pedro Duarte, agradecendo a "calorosa receção" do autarca.





"Portugal é um todo, um país onde todos contam", afirmou o presidente da República, ao falar das cidades e territórios que visitou ao longo deste segundo dia de mandato.





O Porto, declarou Seguro, "é uma afirmação de caráter".

"O Porto é memória e futuro", enalteceu ainda. "O Porto é liberdade que não se verga".





"Hoje homenageio esta cidade e as suas gentes".