Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Seguro termina dia no Porto: "Portugal é um todo, um país onde todos contam"

Seguro termina dia no Porto: "Portugal é um todo, um país onde todos contam"

O programa da posse de António José Seguro como presidente da República prossegue esta terça-feira em Arganil, Guimarães e Porto. As cerimónias oficiais decorreram segunda-feira, primeiro dia do mandato do novo presidente.

Inês Moreira Santos, Ana Sofia Freitas, Ana Sofia Rodrigues - RTP /

Estela Silva - Lusa

Momento-Chave
RTP /

Segundo dia de mandato. António José Seguro termina dia em sessão solene no Porto

António José Seguro foi recebido na câmara municipal do Porto por Pedro Duarte, agradecendo a "calorosa receção" do autarca.

"Portugal é um todo, um país onde todos contam", afirmou o presidente da República, ao falar das cidades e territórios que visitou ao longo deste segundo dia de mandato.

O Porto, declarou Seguro, "é uma afirmação de caráter".
"O Porto é memória e futuro", enalteceu ainda. "O Porto é liberdade que não se verga".

"Hoje homenageio esta cidade e as suas gentes".
Momento-Chave
RTP /

Seguro quer "acordo equilibrado" na Lei Laboral

O presidente da República deixa alguns avisos e apelos no segundo dia de mandato, insistindo num acordo equilibrado na legislação laboral. Explicou porque quis passar por Guimarães, que é capital verde europeia.
Momento-Chave
RTP /

António José Seguro visita Laboratório da Paisagem

O novo Presidente da República visita o Laboratório da Paisagem em Guimarães, capital verde europeia. Ainda esta tarde segue viagem até ao Porto. 
No segundo dia da tomada de posse
RTP /

Seguro em Mourísia promete não esquecer o interior do país

António José Seguro exige que as promessas sejam cumpridas e que, em política, a palavra dada seja palavra honrada.

Deixa claro que este vai ser um mandato com menos palavras e mais atos.

Apela ainda a um acordo na lei laboral.
No primeiro dia da tomada de posse
RTP /

Presidente Seguro ouve estudantes sobre o futuro do país

Na segunda-feira, António José Seguro encontrou-se com jovens.

Quis perceber o que pensam, os problemas com que se debatem e a visão que têm para o futuro de Portugal.

Ouviu preocupações sobre a habitação, o emprego e a falta de oportunidades.
RTP /

Termina a visita a Mourísia

RTP /

Data e local da primeira Presidência Aberta vão ser anunciados até final da semana, mas será no centro do país

António José Seguro apenas avança que deverá ser no centro do país.
Momento-Chave
RTP /

Presidente pede "acordo equilibrado na legislação laboral"

Questionado pelos jornalistas, o Presidente da República pede que todas as partes envolvidas se voltem a sentar à mesa para discutir a reforma das leis laborais para chegar a um "acordo equilibrado", dizendo que tem "esperança" nesse entendimento.
Momento-Chave
RTP /

Seguro quer "mudar a forma como se faz política em Portugal"

O Presidente da República garantiu, já em resposta aos jornalistas, que quer ter um impacto real. "Não tenho poder executivo, mas tenho o poder da palavra", assegura.

Dá o exemplo da Comissão Técnica independente anunciada depois dos fogos florestais do ano passado, que foi criada apenas em janeiro e que, em março, ainda não tem todos os membros para poder funcionar, quando se aproxima de novo o verão, que vem sempre com a ameaça de incêndios. 

"Temos aqui um exemplo do que não pode acontecer", diz Seguro, dizendo que é esta exigência que também quer imprimir e "mudar a maneira como se fa política em Portugal". 
Momento-Chave
RTP /

"Serei um Presidente exigente"

"Interior precisa de apoio da política. Sobretudo quando se fazem promessas de apoio", diz Seguro, dizendo que quando as instituições falam, tem de ser para valer.

António José Seguro defende que devem haver menos palavras e mais ato, garantindo que vai ser um presidente exigente.
Momento-Chave
RTP /

"Não vos vou esquecer", reitera Seguro. "Podem contar com o vosso Presidente da República"

PUB
RTP /

"A Proteção Civil também não está a funcionar muito bem". Queixas lembrando os fogos do ano passado

O Presidente da República ouviu vários relatos daquela altura em agosto quando a aldeia ficou rodeada pelas chamas.
PUB
RTP /

Seguro visita toda a aldeia. Autarca diz que continuam à espera de assinar contratos quanto aos prejuízos de 4 milhões

O presidente da Câmara diz que são 4 milhões de euros que ainda estão à espera.

Momento-Chave
RTP /

"Posso tirar uma selfie consigo?". O pedido de uma jovem que arrancou risos a Seguro

A fazer lembrar uma das marcas do antecessor Marcelo Rebelo de Sousa, uma jovem pede para tirar uma foto com o novo Presidente da República.
Momento-Chave
RTP /

António José Seguro chega a Mourísia. "Não vou esquecer o interior", garante

O novo Presidente da República cumpriu a promessa feita no ano passado de voltar a esta aldeia de Arganil. Foi recebido pelos habitantes e garantiu que não vai esquecer o interior.

Elogiou a força e a determinação da população quando as chamas rodearam a aldeia, que tem cerca de uma dezena de pessoas, dizendo que isso demonstra o espírito dos portugueses.

"Você é um dos heróis do verão", disse ainda a outro morador, ao abraçá-lo e a lembrar agosto do ano passado, quando o incêndio que começou no Piódão ali chegou. 

Momento-Chave
RTP /

"Trago-vos uma palavra de esperança. Acreditem em Portugal". Seguro publica nas redes sociais mensagem de incentivo

“Na minha visão de Portugal, todos contam e cada um tem um papel a desempenhar. É urgente recuperarmos o sentido de comunidade e restaurar o nosso chão comum que nos permite viver em harmonia uns com os outros. Onde cada geração acrescente qualidade de vida à geração dos seus pais”, escreveu o novo Presidência da República, no dia em que leva o início do mandato a Arganil.


Momento-Chave
RTP /

Mourísia, uma aldeia rodeada de cinzas no ano passado

Arménio Costa lamenta ver a terra onde sempre viveu, no concelho de Arganil, pintada mais uma vez de negro. Era assim em agosto de 2025, quando o jornalista Guilherme de Sousa, da Antena 1, esteve lá.

 "Isto de dez em dez anos arde. [Em 2017], ajudei a plantar várias centenas de pinheiros. Agora, com sete ou oito aos arderam outra vez", lamenta. “As florestas estão abandonadas. O Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo", dizia Arménio Costa em 2025. 

O impacto do incêndio que começou no Piódão notava-se na paisagem e nos campos agrícolas. Arménio Costa conseguiu salvar alguns animais, perdeu apenas as galinhas. 

Volte a ouvir aqui, a reportagem feita no ano passado.
Momento-Chave
RTP /

Arganil, Guimarães e Porto ao segundo dia

O programa da posse de António José Seguro como Presidente da República prossegue esta terça-feira em Arganil, Guimarães e Porto. As cerimónias oficiais decorreram segunda-feira, primeiro dia do mandato do novo Presidente.

Às 11h00, o novo Presidente da República irá à aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, que esteve cercada por chamas em 2025, e que visitou no verão passado.

De tarde, pelas 16h00, António José Seguro fará uma visita ao Laboratório da Paisagem de Guimarães -- Associação para a Promoção do Desenvolvimento Sustentável, fundada pela Câmara Municipal de Guimarães, pela Universidade do Minho e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Guimarães é Capital Verde Europeia em 2026.

O programa termina no Porto, com uma receção no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal, Pedro Duarte, com intervenções do autarca e do chefe de Estado, e um concerto na Casa da Música, com atuações da Orquestra Juvenil da Bonjóia e de Pedro Abrunhosa.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, com mais de 3,5 milhões de votos, um número recorde.

Na segunda-feira, na sessão solene no parlamento, prometeu ser o "Presidente de Portugal inteiro" e estar "próximo das pessoas".
RTP /

António José Seguro volta à aldeia de Mourísia após tomada de posse

A aldeia de Mourísia será o primeiro local que António José Seguro visita, depois da tomada de posse.

No verão, enquanto candidato a Belém, Seguro passou pela aldeia que esteve cercada pelas chamas.

Foi lá que prometeu que não ia esquecer o interior do país.

Em Mourísia, no concelho de Arganil, já só vivem pouco mais de dez pessoas. E depois das tempestades, as comunicações ainda não estão repostas.
RTP /

Primeiro dia de António José Seguro como chefe de Estado

António José Seguro entrou no Palácio de Belém acompanhado pela família. O novo presidente da República recebeu depois os vários chefes de Estado que estiveram na tomada de posse.

Pela primeira vez, os jardins do Palácio abriram-se ao público no dia da investidura do novo chefe de Estado.
