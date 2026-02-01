Seguro vê medidas do Governo no "sentido certo" e sugere travão à oposição: "Esta é a hora da ação"

Em Gouveia, à margem de uma sessão de campanha que juntou, no Teatro Cine local, largas dezenas de apoiantes, o candidato à presidência da República foi questionado sobre os anúncios feitos no Concelho de Ministros e pediu, sobretudo, rapidez.





"Parece-me que as medidas vão na direção certa. O importante é que cheguem mais rapidamente às pessoas, às empresas e às famílias que estão em dificuldades. Nós conhecemos a tradicional burocracia do Estado, não pode haver burocracia aqui", afirmou.





O candidato apoiado pelo PS que, nos últimos dias, feito uma campanha eleitoral relativamente à margem de visitas a alguns dos concelhos mais afetados - como Leiria, Marinha Grande ou Ourém -, lembra que continuam a existir muitas pessoas num "momento de aflição" e que é preciso que as medidas ajudem a um retomar da "normalidade".





Um dia depois de ter considerado "inconcebível" a posição da Comissão Europeia, Seguro insiste ainda que Bruxelas deve ser sensível a um alargamento do prazo para concluir as obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que deviam estar prontas este ano.





"Vi com atenção a resposta que o primeiro-ministro deu e parece-me que disse que está a negociar e a conversar com a Comissão Europeia. Eu continuo a defender que deve haver uma libertação da capacidade de construção civil para acudir às pessoas. As pessoas precisam desse apoio para já", sinalizou o candidato, que acrescenta: "Também me parece importante - e com certeza que isso está no quadro da ação do Governo, que se possa acionar o Fundo de Solidariedade Europeu".

Satisfeito com "convergência" na ajuda, Seguro garante: "Se houver necessidade, eu voltarei ao terreno"





Num momento delicado para milhares de pessoas, e com várias críticas das populações e autarquias à forma como o Governo reagiu perante a tragédia, António José Seguro apela à união e elogia as posições, até aqui, manifestadas pelos vários responsáveis - incluindo os líderes partidários.





"Penso que tem havido uma grande convergência e uma grande expressão de solidariedade de todos os portugueses, de todos os atores políticos, culturais, sociais e económicos. Este é um momento de união do nosso país", disse o candidato, que sublinha: "Esta é a hora da ação".





O apelo é feito para que ninguém fique para trás num momento dramático, reitera António José Seguro, que garante que só irá visitar os concelhos mais afetados na presença de jornalistas se isso não atrapalhar os trabalhos no terreno.





"Eu estarei sempre que seja necessário e que seja útil. E, portanto, se houver condições e se houver necessidade, eu voltarei ao terreno. Mas, volto a dizer, não quero interferir com os trabalhos que a Proteção Civil está a fazer. Infelizmente, prevê-se uma situação difícil nas próximas horas", alertou.