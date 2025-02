Seis secretários de Estado tomam posse. A primeira remodelação em menos de um ano de Governo da AD

Esta remodelação foi também motivada pela demissão, a 28 de janeiro, do ex-secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias.







A demissão foi apresentada depois de a RTP divulgar que Hernâni Dias criou duas empresas imobiliárias já enquanto governante, sendo então responsável pelo decreto que altera a polémica lei dos solos.





O nome escolhido pelo primeiro-ministro para assumir a Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território é Silvério Regalado, ex-presidente da Câmara Municipal de Vagos. Enquanto presidiu à autarquia de Vagos, recorda o jornal Expresso, o município assinou vários contratos por ajuste direto com o escritório de advogados de que o atual primeiro-ministro foi sócio. A Câmara de Vagos chegou a ser o segundo maior cliente do escritório Sousa Pinheiro & Montenegro, que adjudicou cinco contratos de assessoria no montante global superior a 200 mil euros.







Para além da Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Luís Montenegro substitui outros cinco secretários de Estado dos ministérios do Trabalho, do Ambiente, da Juventude e da Cultura.







17 ministros e 41 secretários de Estado. Com esta remodelação, mantém-se o número de mulheres e homens nas secretarias de Estado - 17 e 24.







No total, o Governo permanece com 59 elementos:. Com esta remodelação,

, substituindo Pedro Cunha. Maria Luísa Oliveira, já

Tem um mestrado em Ciências da Educação-Investigação e Intervenção Educativa, e em 2019 recebeu o prémio "Excepcional Women of Excellence" pelo Women Economic Forum.

A Secretaria de Estado da Segurança Social passa para as mãos de Filipa Lima que substitui Jorge Campino. Doutorada em Economia e professora auxiliar convidada da NOVA Information Management School. Filipa Lima foi diretora-adjunta do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal.





vai ser oe assume o lugar de Maria João Pereira. Tem um mestrado em Gestão Empresarial,, saindo Carla Mouro., Carla Rodriguese foi coordenadora do grupo de trabalho sobre as implicações legislativas da Convenção de Istambul, no âmbito da

Presidiu também ao Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida.

, sendo exonerada Maria de Lurdes Craveiro. Alberto Santos,, jurista de formação, escreveu várias obras literárias,à Comissão Científica da Rota do Românico/Centro de Estudos do Românico e do Território desde 2009.

A primeira remodelação do XXIV Governo Constitucional acontece mais de dez meses após a sua posse, a 2 de abril do ano passado.





O presidente da República dá posse aos seis novos secretários de Estado esta quinta-feira, a partir das 17h30, no Palácio de Belém.