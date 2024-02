Sem reciprocidade. Pedro Nuno Santos diz-se "desobrigado" de apoiar governo AD

Pedro Nuno Santos diz que o PS se sente "desobrigado" de viabilizar um governo minoritário da Aliança Democrática. Perante o recuo, o líder do PS veio dizer que foi afinal mal interpretado e que mantém o repto que deixou no debate, que é o de que vai viabilizar um governo minoritário da AD caso perca as eleições. Mas Pedro Nuno Santos exige reciprocidade a Luís Montenegro. O líder da AD critica as piruetas do opositor.