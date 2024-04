Semana de reuniões. Polícias e profissionais da saúde na agenda do Governo

O Governo dedica-se, esta semana, a negociações com as ordens e as estruturas sindicais do sector da saúde e das polícias. A “dignificação” e a “valorização” das forças de segurança” são os objetivos com os quais o Ministério da Administração Interna acena à partida para este processo. Do Ministério da Saúde sai também a promessa de empenho “em conseguir pontos de acordo”.