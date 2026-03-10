"Serei um presidente exigente", avisa António José Seguro

"Isto de dez em dez anos arde. [Em 2017], ajudei a plantar várias centenas de pinheiros. Agora, com sete ou oito aos arderam outra vez", lamenta. “As florestas estão abandonadas. O Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo", dizia Arménio Costa em 2025.





O impacto do incêndio que começou no Piódão notava-se na paisagem e nos campos agrícolas. Arménio Costa conseguiu salvar alguns animais, perdeu apenas as galinhas.



