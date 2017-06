"Seria muito mais fácil demitir-me", diz ministra da Administração Interna

Carlos Santos Neves - RTP 28 Jun, 2017, 21:00 / atualizado em 28 Jun, 2017, 21:07 | Política

Este não foi o momento mais difícil da minha carreira política, foi o momento mais difícil da minha vida”, afirmou a ministra com a pasta da Administração Interna aos deputados da comissão parlamentar, denotando emoção.O incêndio que deflagrou a 17 de junho em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, provocou 64 vítimas mortais e mais de duas centenas de feridos. O combate às chamas na Região Centro, que calcinaram 53 mil hectares de floresta, mobilizou mais de dois mil operacionais.



“Seria muito mais fácil demitir-me e corresponder à vontade de alguns que consideraram que uma demissão, a demissão da ministra, seria no fundo a solução para o problema e que, no dia seguinte, os problemas estavam todos resolvidos, mas não estão”, acrescentou Constança Urbano de Sousa.



“Senti naquele momento que era a minha missão estar com aqueles homens e mulheres que de forma inexcedível deram tudo o que tinham para resolver uma situação que era extremamente difícil”, acentuou.



“Legítimas dúvidas”

“Ajuste direto”



A ministra da Administração Interna revelou que o Estado gasta anualmente 40 milhões de euros com o SIRESP.

“Falhas e intermitências”



“Mande-os calar. Comande”

“O que nasce torto tarde ou nunca se endireita. É uma PPP nascida de um contrato assinado por um Governo de gestão, cujo ministro salta diretamente para o BPN, que tinha negociado a aquisição do sistema”, fez notar o deputado do PCP Jorge Machado, referindo-se ao SIRESP.



c/ Lusa

A ministra sustentou ainda que o Governo está “desde a primeira hora” a “recolher, analisar e cruzar todos os dados”, de forma “a tentar perceber tudo o que se passou”.“Mas esta é uma tarefa que leva o seu tempo”, prosseguiu.Perante os deputados, a governante reconheceu também que se impõe aclarar “as principais e legítimas dúvidas” em torno dos acontecimentos de Pedrógão Grande.“Que tipo de incêndio é este que, num tão curto espaço de tempo, se espalha em todas as direções como se fosse um. Temos todos que perguntar se falhámos, onde, se poderíamos ter evitado a perda daquelas vidas humanas e mais de 200 feridos”, enumerou Constança Urbano de Sousa.É também necessário, segundo a ministra, apurar “qual o real impacto das conhecidas dificuldades das comunicações”.“São tudo questões para as quais se exige respostas, que têm que ser objetivas, transparentes, ponderadas e sustentadas”, frisou a governante, que assinalaria ainda o facto de o Governo apoiar, desde o primeiro momento, a criação de uma comissão técnica independente.Ao iniciar a sua intervenção nesta audição parlamentar, o deputado do PSD Fernando Negrão quis sublinhar que “os estados de alma, muitas vezes, não nos ajudam a agir”. Questionou depois a ministra da Administração Interna sobre a possibilidade de a tutela denunciar o contrato do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), dadas as falhas reportadas pelos operacionais no terreno.Constança Urbano de Sousa admitiu que a falta de antenas do SIRESP prejudicou a capacidade de resposta aos incêndios. Deixou, no entanto, críticas ao anterior Governo de PSD e CDS-PP, por ter comprado duas antenas esquecendo-se “de um pequeno pormenor: a ligação por satélite”.A governante promete agora “passar por cima de tudo e fazer a ligação por ajuste direto”.Ao longo da audição, a responsável governativa manteve a tónica no que descreveu como condições anormais.“O que sei é que houve um fenómeno absolutamente extraordinário. Mas preciso de saber de um ponto de vista mais científico, sustentado”, argumentou.Foi em resposta ao Bloco de Esquerda que Constança Urbano de Sousa assinalou que o SIRESP “é utilizado todos os dias pelas forças de segurança, mas também bombeiros e Proteção Civil”. E que “quando uma das antenas é destruída o sistema entra em modo local que permite comunicar, mas com intermitências”.Na resposta ao incêndio de Pedrógão Grande, reconheceu a governante, “houve de facto falhas de comunicação e intermitências”.Por sua vez, o secretário de Estado da Administração Interna indicou que a rede SIRESP abrange atualmente 95 por cento do território português.“Sem entrar na discussão sobre como funcionou no caso concreto, é verdade que a comunicação entre vários postos de comando já não era possível dentro da rede SIRESP, porque a partir do momento em que entra em modo local”, explicou Jorge Gomes, perdem-se as comunicações a maior distância.“Há um problema que salta aos olhos. Há zonas do país sem rede, só com satélite. Esta rede é suportada pela fibra ótica de uma empresa privada e essa fibra ótica ardeu toda”, apontou o secretário de Estado com a tutela do SIRESP, antes de acompanhar a posição da ministra: “A verdade é que isto não foi um incêndio normal, como em Góis, onde evacuámos 27 localidades a tempo, antes de o fogo chegar lá. Separem o que aconteceu em Pedrógão em duas situações, o incêndio e aquilo que eu não sei explicar”.Pelo CDS-PP, Nuno Magalhães, atual líder parlamentar dos democratas-cristãos e ex-secretário de Estado da Administração Interna, questionou a ministra sobre o número de operacionais da GNR e dos bombeiros envolvidos no combate em Pedrógão Grande.E tal como o PSD, Nuno Magalhães quis saber por que razão “houve umnas chefias”, tendo sido “escolhidas outras patentes que não generais, como sempre aconteceu”.O deputado do CDS-PP perguntou ainda porque é que as novas antenas móveis do SIRESP só chegaram ao teatro de operações ao cabo de 14 horas, após as falhas.“São tudo áreas em que a senhora ministra manda. Pode emitir um despacho a exigir respostas em três dias”, enfatizou.Nuno Magalhães descreveu mesmo o endossar de responsabilidades entre diferentes entidades como um “espetáculo gravíssimo”. “Mande-os calar. Comande”, atirou o deputado, dirigindo-se à ministra.“Podemos avaliar, mas eu sei que a resposta foi adequada desde o início”, retorquiu Constança Urbano de Sousa, dizendo depois que decidiu pedir uma auditora por considerar “inconcebível” a resposta da Secretaria-Geral da Administração Interna , num relatório conhecido na véspera.“Por haver incongruências naquilo que a Secretaria-Geral do MAI disse, que é publico, mandei instaurar uma auditoria por parte da Inspeção-Geral do MAI”, rematou.