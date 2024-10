Sessão solene do 25 de Novembro aprovada apenas pela direita

PS, Bloco, PCP e Livre manifestaram-se contra a cerimónia em moldes semelhantes à do 25 de Abril.



A sessão será presidida pelo presidente da Assembleia da República.



Haverá discursos do presidente da República e dos grupos parlamentares, mas serão mais curtos dos que são feitos na cerimónia do 25 de Abril.



O hino nacional e as honras militares também vão fazer parte da sessão.



No final da conferência de líderes, apenas Chega, Iniciativa Liberal e CDS prestaram declarações aos jornalistas.