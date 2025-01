Sindicato dos bombeiros sapadores não chegou a acordo com Governo

Foto: António Antunes - RTP

Os sapadores defendem que a proposta é injusta e não os valoriza quando comparam, por exemplo, com os suplementos já recebidos pelas forças de segurança. O sindicato diz ainda que o governo está a dar-lhes pouco tempo para analisar a proposta, quando o outro grupo de sindicatos já a conhecia e não a quis divulgar.