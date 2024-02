Só vitória da AD evita que Portugal volte a "regime de partido único" nos 50 anos de Abril, diz Moedas

Carlos Moedas discursou hoje no comício da campanha da Aliança Democrática, em Évora, e dramatizou a decisão que os eleitores terão de tomar no próximo dia 10 de março, considerando que "mais do que uma escolha de projetos, é um momento de escolha para esta geração".

"A mera hipótese de o PS ganhar eleições significa o falhanço total do sistema de alternância democrática que fundámos no 25 de Abril", afirmou.

Para Moedas, uma vitória do PS -- que disse estar certo que não acontecerá -- "seria a destruição do sistema, porque "a alternativa ao PS não pode ser um PS alternativo", mas a AD.

"Só assim podemos salvar a alternância democrática, só assim podemos evitar que, 50 anos depois do 25 de Abril, voltemos a um regime de partido único, nós não queremos isso, Portugal não terá isso porque a AD vai ganhar", salientou.

Na sua intervenção, o autarca lisboeta voltou a trazer o tema da imigração à campanha da AD, acusando o PS de ter criado "o caos" e agora querer "diabolizar todos quantos falem sobre imigração".

"É por isso que precisamos de olhar para a imigração com responsabilidade e dizer: para recebermos com dignidade os imigrantes, então temos de garantir que eles têm as condições para viver em Portugal. Nós precisamos deles, mas com dignidade, a AD tem de falar nisto", defendeu.

"Nós não falamos dos assuntos que o PS quer que falemos, nós falamos do que preocupa os portugueses!", acrescentou.